Louis Ducruet et Marie Chevallier : décolleté vertigineux pour la future mariée

La 59e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo a ouvert ses portes le vendredi 14 juin 2019 et les décolletés étaient de sortie pour ce premier tapis rouge présidé par Albert de Monaco.

Tout comme Ingrid Chauvin, renversante dans une longue robe noire en dentelle pour représenter sa série Demain nous appartient (TF1), Marie Chevallier a opté pour une tenue très décolletée. Accompagnée de son fiancé Louis Ducruet, également sur son 31 pour l'occasion, la future mariée a attiré les regards dans une longue robe bleue brillante qui était également fendue pour ajouter encore un peu plus de glamour. Lors de ce tapis rouge organisé au Forum Grimaldi de Monaco, le couple a eu l'honneur de pouvoir poser aux côtés des actrices Jessica Alba et Gabrielle Union, venues présenter leur série LA's Finest, dont le premier épisode a été diffusé en avant-première française.

Mariage en préparation

Dans un mois et demi, Louis Ducret et Marie Chevallier seront officiellement mari et femme. Le fils de 26 ans de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet et sa fiancée ont prévu de s'unir à la fin du mois de juillet. L'information a été rendue officielle en mai dernier, lorsque Marie Chevallier avait accordé quelques confidences au magazine allemand Bunte. "On se marie dans la cathédrale de Monaco, le mariage aura lieu le dernier week-end de juillet", avait ainsi affirmé la jeune femme de 26 ans. C'est dans cette même cathédrale que le prince Rainier III et la princesse Grace de Monaco se sont mariés. "J'aime organiser moi-même mon mariage. Nous avons commencé les préparatifs juste après que Louis a demandé ma main", avait-elle également ajouté.

Marie Chevallier est fiancée depuis février 2018 à Louis Ducruet, qui lui a demandé sa main au cours d'un voyage au Vietnam. Une demande très romantique sur une plage, dont les amoureux, en couple depuis sept ans, avaient partagé tous les détails sur Instagram.