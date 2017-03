Louis(e), nouvelle héroïne transsexuelle sur TF1 : "Elle n'est pas crédible"

Evénement sur TF1. Ce lundi 6 mars 2017, la première chaîne propose sa nouvelle série Louis(e) dans laquelle Claire Nebout incarne la première héroïne transsexuelle. Le pitch ? Sept ans après avoir abandonné sa famille, Louise emménage près de son ex et fera tout pour renouer avec ses deux enfants et se faire accepter en tant que femme. Car avant de les laisser, elle était un homme.

Interrogée par Le Parisien du jour, Anne-Gaëlle Duvochel, elle-même transsexuelle et présidente du groupe d'étude sur la transidentité, a donné son avis, parfois tranché, sur Louis(e). Si elle a admis que diffuser une série sur la transsexualité à une heure de grande écoute "peut rapprocher le monde trans du reste de la société", elle a regretté que l'héroïne soit incarnée par une femme : "Claire Nebout n'est pas crédible en transsexuelle car elle a des formes et des manières féminines sans équivoque. Aucune hormone, aucune chirurgie ne permet de fabriquer des hanches et un derrière comme les siens."

Anne-Gaëlle Duvochel aurait également aimé que les réalisateurs s'épanchent davantage sur la transformation du personnage incarné par la compagne de Frédéric Taddeï. Elle reconnaît toutefois que l'équipe a sans doute préféré se concentrer sur son intégration, notamment avec ses enfants.

Mère de deux enfants, elle explique d'ailleurs que les bambins de Louise ont accepté son changement de sexe un peu trop facilement : "C'est le monde des Bisounours. Dans la vie, c'est bien plus compliqué. Moi, j'ai attendu longtemps avant ma transformation pour éviter de démolir mes enfants. Je voulais qu'ils aient une vingtaine d'années, pour qu'ils puissent encaisser le choc. Puis on ne s'est pas vu pendant trois ans après mon opération. On s'aimait mais l'idée de me voir en femme et de me rejeter les terrifiait. Aujourd'hui, je suis grand-mère et nous avons fêté Noël tous ensemble avec mon ex. Mais cela a pris des années."

Cela n'empêchera sans doute pas les téléspectateurs de suivre les aventures de Louise à partir de 20h55, sur TF1.