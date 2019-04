Louis Sarkozy "a subi les conséquences" de sa relation avec Capucine Anav

En pleine promotion de sa nouvelle et étonnante ligne de mocassins philosophiques, Louis Sarkozy a accordé une nouvelle interview au magazine Gala de ce 18 avril 2019. Tout en évoquant sa vie d'étudiant à New York, sa relation avec ses parents, Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias, ou encore ses envies de politique, le jeune homme de bientôt 22 ans revient également sur son idylle avec une certaine Capucine Anav.

En 2014, lorsqu'il rencontre la star de télé-réalité, Louis Sarkozy est encore un adolescent. Il tire aujourd'hui un constat quelque peu amer de cette romance qui a duré 2 ans : "Quand je l'ai connue, je n'avais que 16 ans, vous savez. Me retrouver dans une espèce d'exposition médiatique de cette nature, ce n'était ni voulu ni calculé, a-t-il affirmé. J'en ai subi les conséquences plus qu'autre chose." Depuis quelques mois, le grand frère de Giulia a retrouvé l'amour dans les bras de la jolie Natali Husic, avec qui il s'affiche régulièrement sur les réseaux sociaux.