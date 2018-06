Louis Sarkozy amoureux : Sa chérie Natali, une bombe à Beverly Hills

À l'été 2017, Louis Sarkozy présentait sa nouvelle petite amie, celle qui succédait à sa médiatique ex Capucine Anav. Un an plus tard, le benjamin de l'ancien président Nicolas Sarkozy est toujours heureux aux côtés de la ravissante Natali Husic.

Le jeune homme de 21 ans et la jolie pianiste, chanteuse et compositrice se trouvent depuis quelques jours en Californie. Son année universitaire à New York étant à présent terminée, Louis Sarkozy peut passer le temps qu'il veut à Los Angeles avec sa dulcinée. Le couple profite comme il se doit du soleil californien et semble avoir posé ses valises à Beverly Hills. Louis Sarkozy et Natali Husic ont tous les deux posté des photos d'une soirée en amoureux sur leurs pages Instagram respectives le dimanche 24 juin 2018. Habillée d'un long pantalon moutarde et d'un chemisier noir noué, la jeune artiste fait craquer le fils de Nicolas et Cécilia Attias.