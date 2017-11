Louis Sarkozy embauché par un média américain "très à droite"...

Pour Libération, qui a remarqué le nouveau job du cadet des fils de Nicolas Sarkozy, le Washington Examiner est un média ultra-conservateur, affichant des opinions très à droite. Ainsi, comme le dirigeant américain Donald Trump, le jeune Louis s'attaque aux journalistes américains, considérant qu'ils font de la propagande de gauche.

Habitant à New York depuis que sa mère – qui a relayé l'article de son fils sur son compte Twitter – et son beau-père, Richard Attias, s'y sont installés en 2011, Louis Sarkozy est actuellement étudiant en philosophie et religion à l'université de New York. Dans son article pour l'Examiner, il aborde des sujets controversés comme la censure que feraient les géants YouTube, Face­book et Twit­ter sur les contenus de droite, ou encore sur Milo Yiannopoulos, polémiste britannique banni de Twitter pour harcèlement et ancien contributeur de Breitbart News.

Autre sujet de prédilection de Louis Sarkozy, les armes à feu. Le meilleur ennemi de Léonard Trierweiler a un avis très tranché sur la question et il en a longuement parlé pour l'ARPAC, association qui lutte pour le rétablissement du droit au port d'arme en France. Le petit ami de Natali Husic a notamment déclaré, quitte à faire controverse : "En utilisant la même logique proposée par le front anti-armes, pourquoi dans ce cas ne pas interdire les voitures pour arrêter les conducteurs en état d'ébriété ou les fourchettes pour éviter l'obésité ? Une arme est un outil, elle n'a ni conscience ni volonté, elle n'est que l'extension de l'individu qui la porte, elle peut être et elle est aussi un outil de légitime défense, de la protection des innocents, et c'est pour ces raisons, que je supporterai toujours le droit d'un citoyen libre d'avoir le droit de se défendre."