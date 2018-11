Louis Sarkozy in love : La jolie déclaration de sa chérie Natali Husic

Voilà déjà un an et demi qu'ils s'aiment. Inséparables depuis le printemps 2017, Louis Sarkozy (21 ans) et sa chérie Natali Husic (26 ans) vivent pleinement leur histoire d'amour dans le cocon qu'ils se sont créé à New York, où ils vivent désormais à plein temps. Lorsqu'ils ne s'offrent pas des dîners ou des week-ends romantiques en tête-à-tête, les tourtereaux profitent de leur temps libre avec leurs amis proches, comme ce fut le cas cette semaine.

Sur sa page Instagram, Natali Husic a partagé mardi 29 octobre 2018 une série de clichés complices où elle est vue en plein fou rire avec le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias. Sur la terrasse d'un appartement situé en plein Manhattan, Louis et Natali se chamaillent, se chatouillent et s'extasient jusqu'à ce que la demoiselle finisse par tomber au sol, trop hilare. La musicienne et chanteuse commente ces photos avec une belle déclaration : "Les gens tombent amoureux en se souriant, mais ils restent amoureux en riant l'un avec l'autre."

C'est beau, l'amour !