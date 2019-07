Louis Sarkozy présente sa nouvelle compagne, la ravissante Julie Klein

Jeudi 4 juillet 2019, Louis Sarkozy a assisté au vernissage de l'exposition Jean-Baptiste Mondino au Studio des Acacias qui célèbre vingt ans de collaboration entre l'immense photographe et le magazine de mode Numéro. Le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias en a profité pour officialiser avec sa nouvelle compagne, la ravissante Julie Klein.

Âgé de 22 ans, Louis Sarkozy était précédemment en couple avec Natali Husic. Le jeune homme, qui vit à New York, postait parfois quelques portraits avec petite amie sur son compte Instagram. Entre 2014 et 2016, Louis a vécu une très médiatique relation amoureuse avec Capucine Anav à propos de laquelle il s'était exprimé, en avril, dans le magazine Gala : "Quand je l'ai connue, je n'avais que 16 ans, vous savez. Me retrouver dans une espèce d'exposition médiatique de cette nature, ce n'était ni voulu ni calculé, a-t-il affirmé. J'en ai subi les conséquences plus qu'autre chose." Hier, c'est la première fois que l'on découvrait Julie.

Lors du vernissage de l'exposition, Louis Sarkozy et Julie Klein ont très volontiers pris la pose. Le fils de Nicolas Sarkozy y a croisé sa belle-mère, Carla Bruni-Sarkozy, maintes fois immortalisée par Mondino et l'un de ses amis intimes.

Étudiant à l'Université de New York, Louis Sarkozy est un jeune entrepreneur qui vient de lancer sa marque de mocassins en collaboration avec la marque espagnole Boonper. Ces chaussures étant fabriquées en Espagne, Louis Sarkozy a retenu l'attention du magazine Fuera de Serie qui lui a consacré un portrait.