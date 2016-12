Louis Sarkozy : Tendre hommage à son père Nicolas, Cécilia Attias touchée

Louis Sarkozy est fier d'être le fils de son père et le fait savoir. En cette période de fêtes où l'amour et la famille sont plus importants que tout, le jeune homme de 19 ans a rendu un vibrant hommage à Nicolas Sarkozy.

Mercredi 28 décembre, l'étudiant à l'université de New York a publié une photo de lui plus jeune au côté de son papa. Un moment complice et intime commenté : "Heureux les fils qui ont eu dans leur père un modèle." Une citation, comme le précise l'étudiant, de "Jean-François Ducis ; Épître à M. Droz (1813)".