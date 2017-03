Louis Tomlinson : Arrêté et mis en cellule à Los Angeles après une agression !

Réactualisation : Selon le Mail Online, Louis Tomlinson a été relâché de prison ce samedi 4 mars. Il avait été arrêté la veille après une altercation avec un photographe. Le chanteur a été contraint de payer une caution de 20 000 dollars. Quant à l'identité de la demoiselle qui l'accompagnait, il s'agissait simplement de sa chérie Eleanor Calder. Le chanteur est convoqué devant la justice américaine le 29 mars prochain.

Ce samedi 4 mars, nous écrivions : Louis Tomlinson, ex-chanteur du groupe One Direction, a fini au poste de police, vendredi 3 mars 2017, à Los Angeles. Le site américain TMZ.com dévoile que le chanteur a agressé un photographe...

Alors qu'il attendait ses bagages dans un coin de l'aéroport LAX, Louis Tomlinson a été repéré par un photographe qui a souhaité le mitrailler, alors qu'il était accompagné d'une jeune femme. Trop près du chanteur de 25 ans, le professionnel a irrité ce dernier qui l'aurait alors poussé au sol en appuyant sur ses jambes.

Malheureusement, le photographe est tombé à la renverse et s'est cogné la tête. Le site TMZ ajoute qu'une femme qui assistait à la scène aurait sorti son téléphone portable pour filmer la demoiselle qui accompagnait Louis Tomlinson alors qu'ils essayaient de quitter à toute vitesse les lieux et qu'elles en sont venues aux mains !

Le photographe ainsi que la femme au téléphone portable ont immédiatement porté plainte et Louis Tomlinson a été appréhendé dans la foulée et transporté au poste de police le plus proche. En revanche, on ne sait pas si la personne accompagnant le chanteur a elle aussi été arrêtée.

Thomas Montet