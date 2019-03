Louis Tomlinson face à la mort de sa soeur : les tendres mots de son beau-père

Le 14 mars 2019, Louis Tomlinson pleurait la mort de sa petite soeur, Félicité, emportée par une crise cardiaque à seulement 18 ans. Si l'ex-membre des One Direction n'a pas encore évoqué cette épreuve difficile publiquement, son beau-père a eu quelques tendres mots pour sa fille disparue. Mark Tomlinson, le père biologique de Félicité, a publié une photo en noir et blanc de sa fille. "J'ai le coeur brisé, mon adorable petite fille. Tu me manques incroyablement. Tu vivras à jamais dans mon coeur et je ne peux plus attendre de te voir à nouveau, mon ange", a-t-il écrit en légende du cliché. Un drame d'autant plus dur à supporter que Johanna Deakin, la mère de Louis, décédait d'une leucémie en 2016, à l'âge de 43 ans. Elle laissait derrière une famille de sept enfants.