Louis Tomlinson (One Direction) : Première interview depuis la mort de sa maman

Louis Tomlinson assure la promotion de son premier single solo, Just Hold on, tambour battant, et ce malgré le deuil. Le mois dernier, le chanteur de 25 ans a perdu sa maman Johannah, emportée à 42 ans seulement par une forme rare de leucémie. La mère de famille a laissé derrière elle six enfants, ainsi que son petit-fils Freddie (1 an), que l'ancien One Direction a eu avec son ex, Briana Jungwirth.

"Je ne me sens pas encore 100% à l'aise à l'idée d'en parler mais, pour faire court, quand j'ai appris la nouvelle et j'ai tout de suite voulu jeter l'éponge. C'est ma mère qui m'a dit que je devais continuer [ma carrière] et tenir le coup. Elle m'a bien fait comprendre que c'est ce qu'elle voulait que je fasse", a-t-il déclaré lors de son passage dans l'émission SiriusXM.

Le jeune a respecté la dernière volonté de sa mère et présenté son premier single au public, au lendemain de l'annonce de son décès, soutenu par ses camarades Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan et Harry Styles. "C'était dur mais, en même temps, j'ai trouvé ça bien de pouvoir lui dire au revoir, d'une certaine manière", a-t-il confié à propos de son passage émouvant dans l'émission X-Factor, qui a aussi permis la première réunion au complet des One Direction depuis le départ choc de Zayn Malik.

"Ça fait bizarre mais c'est cool. Nous avons tous beaucoup parlé récemment. Zayn et moi, nous nous sommes expliqués et nous en sommes arrivés au point où nous sommes simplement heureux l'un pour l'autre. Par le passé, il s'est produit certaines choses, c'est sûr, mais tout va bien. Sa première chanson était super, c'est un beau morceau", a-t-il assuré. Des propos qui devraient réjouir les fans du boysband, qui n'exclut pas de faire un jour son retour sur le devant de la scène.

Coline Chavaroche