Louise Bourgoin chic et Virginie Guilhaume en transparence pour braver le froid

En outre, Virginie Guilhaume a également marqué cette troisième soirée à l'Alpe d'Huez, affichant son côté sexy dans un haut transparent. De quoi faire grimper le thermomètre avec élégance pour celle qui animait la cérémonie d'ouverture. Richard Orlinski qui, pour ce 20e anniversaire a revisité le fameux trophée et l'a dévoilé devant la presse et les invités du jour, était également de la partie, tout comme Alessandra Sublet. L'animatrice était de passage dans la station iséroise où son émission La Cour des grands sur Europe 1 avait prévu un direct. L'ex-Miss France Valérie Bègue l'accompagnait avec Jérémy Michalak et Guy Carlier.