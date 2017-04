Louise Bourgoin drague Martin Weill (Quotidien), gêné: "Vous êtes célibataire ?"

Invitée de Quotidien lundi 17 février, Louise Bourgoin a assuré le spectacle avec son humour singulier. Aux côtés de son partenaire de jeu dans Sous le même toit, Gilles Lellouche, l'actrice s'est offert une parenthèse comique avec la complicité de Yann Barthès. Face caméra, et devant l'intéressé, l'ex-miss météo a avoué à Martin Weill, l'un des journalistes de l'émission, qu'elle avait un faible pour lui.

"Martin, je pourrais être votre mère mais... Je voulais juste vous dire que je vous trouve très beau et, ce qui est très beau, c'est que vous ne savez pas que vous l'êtes", a-t-elle déclaré, provoquant l'hilarité du public mais surtout une gêne certaine chez le journaliste souvent moqué par ses acolytes pour son côté juvénile (il a en réalité 30 ans alors que la comédienne en a 35). Mais la séquence ne s'est pas arrêtée là. Devant un Martin Weill rougissant qui ne savait plus où se mettre, l'actrice de Sous le même toit lui demande s'il est célibataire. "Je...oui", répond le jeune homme, de plus en plus mal à l'aise.

"C'est hyper gênant", a constaté Gilles Lellouche alors que le public réclamait un bisou. L'actrice, surchauffée, s'exécute et se plante devant le jeune chroniqueur pour lui faire la bise. Lorsqu'il se lève, ils réalisent tous les deux qu'elle fait tout simplement une tête de plus que lui. "Je ne l'avais pas vu debout. Il faut réenregistrer", s'est moquée la star, rendant la situation encore plus embarrassante pour le journaliste de Quotidien.

Après l'émission, Martin Weill s'est finalement amusé de la séquence sur Twitter en faisant mine de poster son numéro de téléphone. Tout est bien qui finit bien.