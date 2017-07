Louise Bourgoin et la maternité : La jeune maman poste une superbe photo

En mai 2016, on apprenait avec bonheur que Louise Bourgoin avait mis au monde son premier enfant, un petit garçon. Un heureux événement pour l'actrice française que l'on a croisée il y a quelques semaines à l'affiche de la comédie Sous le même toit.

Le 29 juillet, elle a posté une photo symbolique d'une maman dont on ne voit pas le visage (et qui pourrait très bien être l'actrice) allaitant son bébé. Un cliché signé Vincent Ferrané qui a tellement plu à la comédienne et jeune maman qu'elle l'a également placé en photo de profil. En commentaires, certains internautes semblent croire que Louise Bourgoin est bien le modèle sur la photo : "Félicitations", "Que de beauté et d'osmose. Profitez à fond à fond. Mon enfant va avoir 16 ans mais toujours aussi fusionnels ! Prenez soin de vous et de votre famille", "Le bonheur tout simplement"...