Louise Bourgoin et le "problème" avec son fils : "Tout est déréglé"

La maternité vous change à jamais. Louise Bourgoin peut en témoigner, et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait dans une interview accordée à Glamour. Alors que sa consoeur Audrey Fleurot nous confiait récemment ses errements en tant que maman, Louise Bourgoin raconte comment son fils Étienne (2 ans) a complètement changé... ses nuits. En effet, l'actrice française de 36 ans ne cache pas qu'il lui faut "huit ou neuf" heures de sommeil pour se sentir bien. "C'est un vrai problème, assure-t-elle. Depuis que j'ai mon fils, tout est déréglé. S'il se réveille, je ne me rendors plus. J'ai un énorme déficit de sommeil."

Pour autant, l'actrice récemment vue dans Les dents, pipi et au lit tient le coup. D'autant qu'avant de devenir maman, Louise Bourgoin se servait beaucoup de la nuit pour créer. "Avant, je dessinais la nuit", révèle la belle, ajoutant que ce n'est "plus possible" depuis la naissance de son petit garçon. "Mais être créatif le jour, c'est bien aussi. Bret Easton Ellis dit qu'il s'astreint à écrire chaque jour quoi qu'il arrive, de 7h à midi", compare celle qui dit utiliser de l'Euphytose pour bien dormir et préfère être "accompagnée" que seule au lit.

Heureuse et comblée, Louise Bourgoin manque peut-être de sommeil mais elle n'a jamais été aussi épanouie. "Tout est merveilleux ! J'aborde le reste avec plus de distance et de légèreté. Avant, je faisais passer ma vie professionnelle en premier. Là, ça a complètement changé. Je ne pensais pas que tout le reste deviendrait à ce point anecdotique par rapport à lui, reconnaissait-elle en avril 2017 à Version Femina. Je m'oublie un peu. Comme toutes les mamans et les papas aussi, d'ailleurs. Devenir mère m'a débarrassée un peu de mon ego. Je passe au second plan, ça déleste de beaucoup de choses, notamment de cette image liée à la notoriété. C'est comme si la célébrité créait chez vous une sorte de difformité et, en ce qui me concerne, cette difformité ne me gêne plus, je vis avec et j'arrive à la gérer. Alors qu'avant, ça me donnait envie d'être plus dans la fuite que dans l'affrontement. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. La maternité me donne une force incroyable, que je ne soupçonnais pas. Je ne me reconnais pas. C'est incroyable et super !"