Louise Bourgoin : La nouvelle égérie L'Oréal radieuse à Cannes

Trs heureuse et honore de rejoindre l'quipe L'Oral Paris cette anne I feel very honored to join the legendary cast of actresses who represent the brand around the World. #lorealparis #lorealfamily #worthit @lorealhair @lorealmakeup

A post shared by Louise Bourgoin (@louisebourgoin_) on May 7, 2018 at 8:46am PDT