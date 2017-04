Louise Bourgoin : Ses mots touchants à propos de son père décédé

Aujourd'hui maman comblée et actrice aussi courtisée que saluée, Louise Bourgoin est épanouie. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Celle qui est aujourd'hui comédienne mais ne se destinait pas du tout initialement à exercer ce métier se confie dans L'Express Styles à propos de son passé, de la raison pour laquelle le cinéma a remplacé le dessin dans sa vie et de ce qui l'a motivée à rester actrice.

"J'ai compris que j'avais ce besoin d'être reconnue ou vue à la télévision et au cinéma par rapport à mon père pour qu'il me connaisse mieux", révèle-t-elle à propos de ce prof de philosophie qu'elle a perdu il y a six ans. De cette disparition, elle n'en parle pas directement, mais elle a eu des mots pleins de tendresse pour cette figure qui n'est plus là. "J'étais fille unique du côté de ma mère, on habitait à Rennes, lui à Vannes... Je l'ai beaucoup moins vu qu'elle. Nos liens se sont resserrés plus tard autour de notre passion commune : le dessin."

Elle poursuit : "Lorsque je passais au Grand Journal, 2 millions de personnes regardaient la séquence météo que j'animais, mais seul son regard m'importait. Il enregistrait toutes mes interventions et était de très bon conseil, toujours objectif."

De cette jeunesse entre deux parents séparés, Louise a hérité d'une grande force de caractère, la jolie et talentueuse comédienne se dit "volontaire, dans [sa] pugnacité, valeureuse ou courageuse", comme le personnage qu'elle incarne face à Gilles Lellouche dans la comédie de Dominique Farrugia, Sous le même toit (sortie en salles le 19 avril).

Interview à retrouver en intégralité dans L'Express Styles du 12 avril 2017.