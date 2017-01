Louise Bourgoin sous le même toit que Gilles Lellouche : C'est tendu !

Le pitch du nouveau film de Dominique Farrugia, Sous le même toit, rappelle celui de L'Économie du couple avec Bérénice Bejo et Cédric Kahn. Les deux longs métrages abordent le problème de la "colocation forcée" pour des raisons financières et logistiques d'amants qui se séparent. Mais l'angle est radicalement différent puisque le célèbre Nul a choisi de traiter ce sujet sous la forme d'une comédie ; il avait d'ailleurs déjà exploré le thème du couple dans Delphine 1 – Yvan 0 (en 1996). Avant le Festival de l'Alpe d'Huez où le film est sélectionné, son actrice principale, la jeune maman Louise Bourgoin vient de dévoiler sur Instagram le teaser et, c'est prometteur !

