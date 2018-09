Louise Monot (Mémoire de sang): Révélations sur le tournage avec son chéri Samir

Louise Monot revient sur nos petits écrans ce samedi 22 septembre 2018 dans le téléfilm Mémoire de sang. Diffusé à 21h sur France 3, ce thriller met en scène l'actrice de 36 ans dans la peau de Louise, un médecin anesthésiste au CHU du Havre. Sa vie va basculer quand elle découvrira le corps momifié de son beau-père dans le béton d'une écluse en réfection.

Dans ce programme, Louise Monot donne la réplique à l'homme qui partage sa vie, Samir Boitard (qu'elle a rencontré en 2014 sur le tournage du téléfilm Où-es tu maintenant ?), qui incarne son mari. Lors de plusieurs interviews, elle est revenue sur le tournage de Mémoire de sang.

Louise Monot a assuré à nos confrères de TV Magazine que c'est grâce à Iris Bucher, la productrice de Mémoire de sang, que son chéri Samir Boitard a pu incarner son mari à l'écran. "Elle m'a suggéré son nom pour jouer mon mari. Ce qui n'est pas si évident, car même si nous sommes en couple, celui de la fiction n'a rien à voir avec notre histoire ! Mais j'aime faire confiance à l'instinct des gens", a-t-elle confié.

Très soudés, Louise Monot et Samir Boitard ont instantanément réussi à travailler ensemble sur le tournage du téléfilm : "Notre complicité a finalement apporté beaucoup de naturel à nos personnages. Et puis, pour une fois que nous étions sur le même tournage, nous avions notre fille de 2 ans avec nous. Nous étions en famille." La comédienne a également ajouté que certaines scènes étaient plus faciles à jouer. "L'avantage, au moins, c'est qu'il n'y a aucune gêne pour les scènes de baisers", a-t-elle assuré, cette fois-ci à nos confrères de Télé 7 Jours.

Des interviews à retrouver dans leur intégralité sur les sites de TV Magazine et Télé 7 Jours.