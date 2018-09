Louisy Joseph et la période difficile des L5 : "On flanchait vraiment"

Lundi 24 septembre 2018, CStar proposait un un documentaire intitulé La Story des années 2000. Et impossible d'évoquer cette période sans parler des L5. En 2001, M6 lance la première saison de Popstars. Et, à l'issue de la compétition, les membres du jury ont choisi Coralie, Alexandra, Claire et Louisy Joseph (qui se faisait appeler Lydy à l'époque) pour constituer un groupe qu'ils ont appelé les L5.

Le succès est immédiat. Plus de 1 600 000 singles ont été vendus et près de 1 200 000 albums. Une soudaine notoriété que les chanteuses ont parfois eu du mal à vivre comme l'a confié Louisy Joseph : "Je me suis rendu compte avec Coralie, dont j'étais très proche, qu'il y a eu des moments où on flanchait vraiment. Quand je dis qu'on flanchait, c'est qu'on ne savait même pas ce qu'on faisait là. Il y a des moments où la célébrité fige comme ça, où on se dit : 'Qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que j'ai le droit d'accepter ça ?' Cette condition dans laquelle ça me met, cette absence de liberté totale, alors qu'on croit qu'on fait ce métier pour ça, pour toutes les libertés que ça nous donne. On se rend compte qu'on est presque enfermé dans son propre choix."

L'ancienne candidate de The Island Célébrités (M6) a ensuite confié que ce n'était pas simple et a révélé ce qui l'avait fait tenir : "À force de se motiver, on essaye d'obstruer tous les mauvais passages et il y a des moments où non, ça n'allait pas. On se cachait derrière les unes les autres, heureusement qu'on était cinq. Je pense que ça nous a sauvées d'être cinq."

Pour rappel, le groupe s'est séparé en 2006, après le départ de Claire. Louisy Joseph a donc poursuivi sa carrière en solo. Son premier album La Saison des amours sort le 14 avril 2008, porté par son premier single Assis par terre. Quatre ans plus tard, elle dévoile l'opus Ma radio et en 2015, Music.