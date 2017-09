Louisy Joseph, Stéphanie Fugain et la jeune maman Estelle Mossely sont Solidhair

Dimanche 3 septembre 2017, le très médiatique restaurant Fouquet's, dans le 8e arrondissement de Paris, accueillait la soirée de Gala de l'Association de bienfaisance Solidhair. Une deuxième édition à laquelle prenaient part le parrain, Samuel Torres Bianconi, ainsi que divers invités.

Cette association, présidée et fondée par Sophie Bouxirot, oeuvre pour collecter, grâce aux particuliers et aux partenaires coiffeurs (à ce jour 1000 membres) des mèches naturelles et de minimum 25 cm. Ces mèches sont revendues à des perruquiers, ainsi grâce à l'argent de ces ventes, l'association subventionne l'achat de prothèses capillaires aux personnes personnes atteintes du cancer et en difficultés financières, afin de leur offrir un peu plus de dignité. Cet évènement organisé par Carla Morri, la marraine de l'association, a été animé par Théo Phan.

De nombreuses personnalités étaient présentes comme Stéphanie Fugain, Zinedine Soualem, Laetitia Fourcade, Louisy Joseph, la chanteuse Chanez, Marie Mamgioglou de France 2, Pascal Sellem, Cartouche, Maxime Van Lear ou encore la jeune maman Estelle Mossely et le champion de boxe Thai et Kick-Boxing Cyril Benzaquen... Une vente aux enchères était organisée grâce aux oeuvres généreusement offertes par l'artiste peintre Caroline Faindt, l'artiste designer Jonathan Perathoner, l'artiste peintre Dave Baranes l'artiste plasticienne Rakel Vajnberg, la créatrice de bijoux Gisèle Declerieux, le photograhe Laurent Sigwald (partenaire et donateur) ainsi que la maison Chamly.

Pour soutenir l'association c'est sur www.association-solidhair.fr.

Thomas Montet