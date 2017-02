Love Actually 2 : Hugh Grant, Keira Knightley... Le cast réuni pour une suite !

Près de quinze ans après la sortie en salles, Love Actually va avoir le droit à une suite. Enfin presque, car cette suite intitulée Red Nose Day Actually ne sortira pas dans les salles de cinéma et se fera sous la forme d'un court métrage.

La chaîne NBC diffusera le 25 mai prochain ce petit film dans lequel le casting original – excepté le regretté Alan Rickman, décédé l'an dernier – sera de retour au grand complet. Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson (la jeune Joanna qui reprenait All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey), Bill Nighy, Marcus Brigstocke, Lucia Moniz, Andrew Lincoln et l'incontournable Rowan Atkinson seront de la partie.

Le court métrage sera diffusé au printemps à l'occasion du Red Nose Day, une manifestation caritative accompagnée d'une émission télé événement à laquelle Richard Curtis, le réalisateur de Love Actually, a régulièrement participé. "Au fil des années, j'ai adoré faire des films télé spécialement pour le Red Nose Day – Blackadder, The Vicar of Dibley et Mr Bean, raconte le cinéaste. Cela me semblait être une idée amusante de faire cette année un sketch spécial basé sur un de mes films, maintenant que le Red Nose Day est célébré à la fois en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Je n'aurais jamais pensé écrire une suite à Love Actually, mais je me suis dit que cela pouvait être fun de faire 10 minutes et de voir ce que chacun [des personnages] est devenu. Qui a le mieux vieilli ? Je suppose que c'est la grande question... C'est forcément Liam ?"

Curtis poursuit : "Nous sommes heureux et reconnaissants que tant de personnes du cast soient de la partie et puissent y jouer un rôle – et ce sera certainement un moment nostalgique de revenir ensemble et de recréer leurs personnages quatorze ans plus tard. On espère faire quelque chose qui sera drôle – très dans l'esprit du film originel et du Red Nose Day – et on espère qu'il amènera beaucoup de spectateurs à donner de l'argent."