Luana Belmondo : Comment Laeticia Hallyday a changé sa vie !

Avant de crever l'écran dans Bienvenue chez Luana dans la chaîne Cuisine TV en 2010, Luana Belmondo a vécu un moment difficile qu'elle n'oubliera jamais. Lors d'une interview accordée à nos confrères du Figaro, la belle-fille de Jean-Paul Belmondo a révélé comment sa vie a changé grâce à Laeticia Hallyday.

"A 38 ans, mes trois enfants étaient grands. Je m'étais épanouie jusqu'au bout en tant que maman. J'ai ressenti une sorte de vide et j'ai voulu me trouver un travail. A part mes débuts comme mannequin pour Balmain et Cacharel, mon CV était vide. J'ai cherché un peu partout, je ne visais pas haut", a-t-elle déclaré.

C'est lors d'une discussion décontractée avec ses deux grandes amies, Laeticia Hallyday et Alessandra Sublet, que la carrière de Luana Belmondo a décollé. "Nous étions à Saint-Barthélemy. Luana est la marraine de Jade Hallyday, et nous étions tous réunis. Elle était discrète, mais dégageait énormément de générosité", a déclaré l'ancienne animatrice de C à vous (France 5). Sans attendre rien en retour, Luana Belmondo a lancé : "C'est dommage que dans la saison 2 de ton émission C à vous vous ne mangiez pas italien." A ce moment-là, la veuve de Johnny Hallyday a insisté pour qu'Alexandra Sublet étudie son profil : "Si tu ne prends pas Luana, c'est nul."

Quelques semaines après, Luana Belmondo faisait ses débuts dans C à vous et ce fut véritable succès. Elle y restera pendant six ans ! "L'expérience C à vous l'a révélée à elle-même, lui a donné confiance et courage. Elle s'est dit : moi aussi, je suis capable", a affirmé Alessandra Sublet.

Luana Belmondo, dont les livres de cuisine remportent un grand succès, a aujourd'hui un nouveau projet ! Pendant tout l'été, elle animera une émission du lundi au vendredi sur RTL.