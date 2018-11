Luc Besson : 5 nouvelles femmes l'accusent de viols ou agressions sexuelles...

La jeune femme fait également état "d'attouchements permanents sur les fesses et des "bisous" non voulus". "Il me faisait venir dans son bureau, moi j'arrivais avec un bloc-notes, et lui me disait : 'Non, viens t'asseoir sur mes genoux. Tu me fais un petit bisou ?' Tout le temps, chaque jour. La main baladeuse sous le chemisier, sous la jupe parfois même, comme un gosse qui essaye de te tripoter ni vu ni connu", explique-t-elle à Mediapart. Elle couchera avec lui, de manière consentie maintient-elle, une troisième fois, deux mois après l'épisode du Lancaster. "Comme il ne mettait pas de préservatif, je voulais m'en rappeler au cas où", dit-elle en montrant la mention "craccrac L" sur son agenda. "Cette fois-là, il m'a un peu fait payer le fait que je lui échappais. Il n'a pas été doux. Pas violent non plus. J'ai eu l'impression d'être plutôt une pute", se souvient-elle. À la fin de sa période d'essai, elle quitte EuropaCorp, préférant prendre "la poudre d'escampette, quitte à galérer seule".

Mediapart raconte également comment Luc Besson s'est retrouvé seul dans une chambre d'hôtel où il a fait passer un casting à "une mannequin de l'agence Elite New York âgée de 16 ans". "Sollicitée, la jeune femme n'a pas souhaité faire de commentaire", selon le site. Il publie également les dires de Karine Isambert, mannequin de 22 ans lorsque Besson sollicite un rendez-vous dans le but de lui confier un rôle dans un film. "Il me dit : 'Une actrice, il faut vraiment avoir envie de la baiser.' Je lui dis que c'est quand même important que la fille sache bien jouer, qu'elle incarne quelque chose. Il me répond : 'Ouais, mais c'est important si on a envie d'elle, sinon ça n'a pas d'intérêt'", dépeint-elle notamment, assurant avoir évité et refusé les avances faites, y compris lorsqu'au moment de partir, il l'aurait "attrapée par le haut de la fesse pour [la] presser contre lui assez fort, en [lui] faisant la bise". "J'ai eu peur qu'il m'embrasse et donc je me suis reculée, et j'ai failli lui foutre une baffe, raconte-t-elle. Il me regardait méchamment, avec mépris. C'était le crime de lèse-majesté."

J'arrivais parfois le matin la peur au ventre

Est aussi étalé le témoignage d'une anonyme prénommée Emmanuelle, stagiaire à EuropaCorp au moment des faits. "Vous avez 22 ans, vous lui faites un bisou sur la joue, il en profitait pour passer une main sous mon tee-shirt, sur le ventre. Je trouvais ça un peu lourd" déclare notamment cette femme que Besson aurait "embrassée sur la bouche" sans son consentement. Le quatrième témoignage est celui de Laura, une ancienne étudiante à la Cité du Cinéma – l'école chapeautée par Besson – qui a travaillé sur Valérian en tant que stagiaire référent. Elle fait état d'attouchements, de bisous non consentis sur la joue ou dans le cou. "J'arrivais parfois le matin la peur au ventre, c'était la perspective de ce qui pouvait arriver, et que je n'avais aucun moyen de l'arrêter", se remémore-t-elle, avant d'expliquer que Luc Besson ne s'est pas comporté de la même manière lorsqu'il était avec sa femme Virginie ou l'une de ses filles, que quand il s'est retrouvé seul avec elle.

Dernier témoignage, celui de Pauline. Elle se souvient notamment que le producteur lui a mis "une main aux fesses" en passant derrière elle, puis l'aurait "prise par la taille" alors qu'elle discutait avec un autre stagiaire. "Ça s'est passé sous mes yeux, confirme le jeune homme en question. Ça m'a choqué, Besson se comportait comme si c'était sa copine."

À l'inverse, Swan Pham, directrice de casting qui travaille avec Luc Besson depuis une vingtaine d'années, affirme que son employeur "n'a jamais eu un geste ni quoi que ce soit de déplacé". Elle affirme même avoir "parfois dû retenir des jeunes filles qui par hasard s'égaraient dans son bureau personnel pour le voir".

Quant à Luc Besson, qui a été entendu le 2 octobre par les enquêteurs, il est resté depuis silencieux, ayant stoppé toute publication sur les réseaux sociaux et même supprimé son compte Instagram. Il reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à jugement définitif.