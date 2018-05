Luc Besson accusé de viol : Analyses en cours et démenti ferme de l'intéressé

Samedi 19 mai 2018, nous apprenions que Luc Besson était visé par une plainte pour viol. C'est Europe 1 qui dévoilait l'information ainsi qu'un démenti ferme de l'avocat du producteur et réalisateur français.

L'accusatrice est une actrice, de 28 ans, que Luc Besson, 59 ans, fréquenterait "épisodiquement". Elle raconte qu'elle avait rendez-vous avec lui au Bristol, jeudi 17 mai. Après avoir bu une tasse de thé, elle aurait perdu connaissance. Selon l'accusatrice : "À son réveil, en fin de soirée, lui seraient revenus en mémoire des attouchements et pénétrations. Luc Besson aurait quitté l'hôtel avant elle, lui laissant une liasse de billets. Elle dit avoir alors quitté les lieux pour se réfugier chez une amie." Elle porte plainte dès vendredi 18 mai en fin de matinée.

Ce dimanche 20 mai, Le Parisien/Aujourd'hui en France confirme ce que nous savons, précise qu'une enquête de flagrance a été ouverte et ajoute que "les enquêteurs ont procédé à des prélèvements sanguins et capillaires sur la jeune femme pour détecter l'usage d'éventuelles drogues". "Ses vêtements ont également été saisis pour analyses", apprend-t-on. Les résultats sont attendus dans quelques jours. Le Parisien ajoute que l'accusatrice a croisé, en quittant le palace parisien jeudi, un employé qui l'aurait trouvée "ni affaiblie, ni vulnérable".

Le Parisien souligne la complexité de l'affaire : la justice devra déterminer la nature exacte de la relation entre l'actrice et Luc Besson. Elle parle de "relation sous la contrainte", de peur de perdre son travail, de voir son rôle être coupé au montage de son prochain film.

Si Luc Besson est actuellement en déplacement à l'étranger et n'a pu être entendu par le police judiciaire, son avocat Me Marembert a pris la parole pour qualifier de "fantaisistes" ces accusations qui ne "correspondent pas à l'homme" qu'il connaît. Auprès d'Europe 1, il faisait savoir que son client était "tombé de sa chaise" en apprenant l'existence de cette plainte. "Il reconnaît voir épisodiquement cette comédienne" mais assure "ne l'avoir jamais ni droguée, ni violée", conclut Europe 1. Luc Besson dément donc fermement les faits qui lui sont reprochés. En attendant que la justice fasse son travail et rende une décision définitive, rappelons que Luc Besson est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.