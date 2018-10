Luc Besson : Accusé de viol, il vide son sac devant la police

La suite de l'affaire de Luc Besson. Selon Le Point, qui avait déjà révélé bon nombre de détails sur ce scandale, "c'est dans la plus grande discrétion" que Luc Besson s'est rendu, mardi 2 octobre 2018, "chez les policiers du premier district de police judiciaire".

Le réalisateur, producteur et scénariste devaient répondre aux accusations qui pèsent sur lui depuis trois mois et les révélations de Sand Van Roy, une actrice belgo-néerlandaise avec laquelle le cinéaste entretenait une relation intime depuis deux ans. Me Thierry Marembert, l'avocat de Luc Besson, a confirmé cette audition au Point : "Mon client a effectivement été interrogé comme il l'avait demandé. Il a répondu très précisément aux questions qui lui ont été posées. Nous attendons la suite qu'entendra donner le parquet à cette affaire. Nous sommes en enquête préliminaire."

L'audition libre – et non la garde à vue – a duré deux heures pour le cinéaste, qui a nié avoir eu une relation sexuelle contrainte avec cette jeune femme, soulignant qu'elle s'était rendue dans sa chambre d'hôtel de son plein gré. Pour appuyer ses dires, il a évoqué le fait qu'elle était à Cannes et qu'elle avait quitté le festival pourle rejoindre, à son invitation, à Paris. Il a raconté en détail cette soirée où tout aurait basculé, comment "il a accueilli sa visiteuse avec une tasse de camomille" et ne voit pas un seul "événement particulier" ayant pu laisser penser que l'actrice, qui a joué notamment dans Valérian et la Cité des mille planètes et Taxi 5, irait le dénoncer à la police à l'issue de sa visite.

Le Point précise également que la police judiciaire a récupéré les bandes vidéo de l'hôtel Le Bristol où logeait le patron d'EuropaCorp au moment des faits. Et de préciser qu'"aucune séquence ne laisserait supposer un incident ce soir-là".

Enfin, les policiers ont évoqué avec le réalisateur du Cinquième Élément une autre plainte pour viol que Sand Van Roy a déposée il y a plusieurs mois en Belgique dans la ville de Knokke-le-Zoute contre un individu non connu. Luc Besson s'est souvenu qu'elle lui en avait parlé. Mais "il a mis en doute ces faits de viol étant donné qu'en ce qui le concerne, ils sont faux", écrit Le Point.