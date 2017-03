Luc Besson bousculé et chahuté par ses enfants pour son anniversaire

Le 18 mars, Luc Besson a soufflé sur sa 58e bougie. Alors qu'il était à Londres pour recevoir un prix d'honneur aux Empire Awards, le réalisateur, producteur et scénariste français a été fêté par une bonne partie de ses enfants sur Instagram. Shanna Besson (fille de Luc et Maïwenn) a ainsi posté une vidéo adorable où, flanquée de son frère Mao (11 ans) et de sa soeur Sateen (13 ans), elle a rendu hommage au roc qu'est son papa.

La vidéo montre le réalisateur du Cinquième Élément perché sur une poutre sur laquelle Mao, puis Shanna vont l'affronter et tenter de le faire tomber. En vain. C'est finalement Sateen, filmant la scène, qui a réussi à le faire chuter en lui fonçant dessus tel un rhinocéros. Le tout dans un grand éclat de rire, preuve qu'une très grande complicité unit Luc Besson avec trois de ses cinq enfants - Thalia, fille de Virginie Silla, et l'aînée Juliette, fille d'Anne Parillaud, n'apparaissent pas sur la vidéo et ne semblaient pas être présentes.