Luc Besson : Quand sa fille, encore bébé, reçoit le bisou d'une immense star

À 24 ans, Shanna Besson baigne depuis toute petite dans l'univers du cinéma. Devenue photographe, la fille de Luc Besson et Maïwenn fréquente aujourd'hui les plateaux.

La preuve avec l'une de ses dernières photographies publiées sur Instagram. Le 9 juin, la jeune femme adressait un joyeux 36e anniversaire à une star du cinéma mais qui ne fait pas partie de sa famille (il ne s'agit ni de sa mère, ni de Karine ou Virginie Silla, son actuelle belle-maman). Sur la photo qui accompagne le court message, on peut apercevoir une jeune et jolie brune sur le point de faire un bisou sur la bouche à une toute petite Shanna qui ne doit pas avoir plus de 2 ans...

En commentaires, certains se sont demandé de qui il s'agissait puisque Shanna ne l'avait pas mentionné. "Je sais pas qui est sur la photo, mais en tout cas t'étais trop pitipo", lui écrit ainsi une internaute. "Trop mignon", "T'es trop mimi avec elle", peut-on lire également alors que d'autres nomment une certaine Natalie...

Le 9 juin, une star hollywoodienne fêtait effectivement son 36e anniversaire. Et cette actrice fut jadis très proche de Luc Besson, le père de Shanna, qui a ni plus ni moins lancé sa carrière. Pour cela, il faut remonter à 1994 et la sortie du film Léon dans lequel se révèle Natalie... Portman. Née le 3 janvier 1993, Shanna Besson avait à peine 1 an lorsque le film culte de son père a été tourné. Visiblement, Natalie Portman (12 ans) craquait pour le joli bébé qu'elle était. La photo est d'autant plus touchante quand on réalise qu'à l'époque, non seulement Shanna ne savait encore rien du monde dans lequel ses parents évoluaient, mais surtout, que la jeune Natalie était loin de deviner qu'elle allait devenir une grande star de cinéma. L'innocence à l'état pur.