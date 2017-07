Luc Besson : Ses 5 enfants Juliette, Shanna, Thalia, Sateen et Mao tous réunis

C'est un rêve d'enfant que Luc Besson a réalisé en adaptant au cinéma la bande-dessinée de Jean-Claude Mézéières et Pierre Christin, Valérian. Sa superproduction – la plus chère d'Europe avec un budget de 180 millions de dollars – a fait l'objet d'une avant-première prestigieuse le 25 juillet au sein de la Cité du cinéma qui appartient à l'influente figure du cinéma, en présence des stars du film : Cara Delevingne, Dane DeHaan et Rihanna. A cette occasion, il a également pu compter sur tous ses enfants.

Après des années de travail, Luc Besson a dévoilé en France son nouveau long métrage, Valérian et la Cité des Mille Planètes. La projection s'est déroulée en présence de tous les enfants du producteur et réalisateur, à qui l'on doit des oeuvres cultes telles que Le Grand Bleu et Le Cinquième Elément. Ainsi, son aînée, Juliette, née de sa relation avec l'actrice qu'il a dirigée dans Nikita, Anne Parillaud, a posé au côté de Shanna, dont la maman est Maïwenn. Les trois enfants Thalia, Sateen et Mao, qu'il a eus avec son épouse, la productrice Virginie Silla, étaient bien évidemment de la fête comme ils l'étaient durant l'avant-première à Los Angeles.

La famille, c'est le pilier de Luc Besson. Valérian est d'ailleurs dédié à son papa, comme il l'a confié au Figaro : "Il m'a offert mon premier album de Valérian. Et il est malheureusement parti avant le tournage. L'avantage du paradis, c'est qu'on peut voir des films en 3D sans lunettes ! James Cameron n'a rien inventé ! (rires)" Ses proches sont aussi là pour le soutenir alors que les débuts du film ne sont pas aussi réjouissants outre-Atlantique que pouvaient l'être ceux de Lucy, sa précédente réalisation.

Je croise les doigts car j'ai déjà écrit la suite !

Qu'importe si la critique et le box office américains n'ont pas été à la hauteur des attentes, le monde entier attend de voir ce long métrage de science-fiction de pied ferme. Par ailleurs, contre ceux qui craignent pour les finances de Luc Besson et sa société EuropaCorp, il met certaines choses au clair, toujours au Figaro : "Les préventes à 120 pays m'ont permis de le financer presque entièrement, je n'aurais pas pu faire autrement ! Le risque, s'il existe, est pour ma réputation. Si ça fait un flop, quand je retournerai voir les investisseurs, ils me diront stop. Je croise les doigts car j'ai déjà écrit la suite ! Il faut rester humble avec les réussites ou les échecs car on n'en sait jamais rien avant."

Valérian et la Cité des Mille Planètes, en salles le 26 juin. L'histoire : Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l'extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au coeur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.