Luc Besson : Son "Valérian" cartonne en France et séduit la critique

Luc Besson retrouve la banane. Après avoir forcément été touché par le démarrage quasi catastrophique de Valérian et la Cité des mille planètes, le réalisateur/producteur/scénariste peut à nouveau sourire, après avoir vu les chiffres de la première journée d'exploitation de son blockbuster sur le sol français.

En effet, sa superproduction portée par Dane DeHaan et Cara Delevingne a attiré 375 400 curieux, mercredi 26 juillet 2017. Un très beau score et aussi le deuxième meilleur démarrage de l'année, derrière Moi, moche et méchant 3 et ses 455 700 billets vendus pour son premier jour en salles. Valérian fait mieux que bon nombre d'autres grosses pointures hollywoodiennes, de Fast & Furious 8 à Spider-Man : Homecoming en passant par Fifty Shades Darker. Mais surtout, il fait mieux que son dernier long métrage, Lucy (avec Scarlett Johansson), qui avait séduit 351 100 spectateurs en août 2014.

Si aux Etats-Unis, Valérian n'a pour l'heure engrangé "que" 21,1 millions de dollars au box-office – quand on sait qu'il en a coûté 180 millions –, Luc Besson compte sur d'autres marchés, comme la France, l'Allemagne, la Russie et surtout la Chine.

Une bonne tendance confirmée par la critique. Si elle a été globalement assassine chez l'Oncle Sam, elle est bien plus clémente en France. Seuls Le Monde et Libération détonnent en livrant deux avis très négatifs sur le film de Besson. En revanche : "un récit spectaculaire, plein de fantaisie et de fraîcheur" peut-on lire dans le JDD, un "feu d'artifice hyper coloré" selon Le Parisien, "une véritable fête des yeux avec ce qu'il faut d'humour et d'émotion pour fédérer" écrit L'Express, "un geste de cinoche démesuré, mégalo, sincère et unique" sur Première.