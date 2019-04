Luc Besson : Premier teaser d'Anna, son nouveau film, après Valérian et Lucy !

C'est en octobre 2017 que l'on a appris que Luc Besson préparait un nouveau film, un blockbuster à petit budget (entre 25 et 35 millions de dollars) porté par une jeune actrice et mannequin russe de 25 ans que l'on a pu découvrir dans Valérian et la Cité des mille planètes. Sasha Luss, qui incarnait la magnétique princesse Lihö-Minaa, l'une des Pearls, tient le rôle-titre du long métrage tout simplement baptisé Anna, face à la grande Helen Mirren (The Queen), Luke Evans (La Belle et la Bête) et Cillian Murphy (Le vent se lève, Dunkerque). Voici désormais le premier teaser de son long métrage et le pitch de cette nouvelle aventure signée par le réalisateur du succès au box-office Lucy.

Dans les images ci-dessus, on découvre ainsi la nouvelle héroïne de Besson en action, qui fait écho à plusieurs des femmes de la galaxie du magnat du cinéma : Nikita, Leeloo du Cinquième Elément et bien évidemment, celle que Scarlett Johansson a incarné, Lucy. Un personnage badass comme seul le Français sait en créer et qui promet de tout exploser sur les écrans.

L'histoire : Les Matriochka sont des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d'échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment ANNA et qui est 'échec et mat'.

Anna, en salles le 10 juillet 2019.