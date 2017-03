Luc Besson : Valérian s'affiche avec Cara Delevingne et Dane DeHaan

Le 29 juillet, Luc Besson lèvera le voile sur sa nouvelle superproduction française, Valérian et la Cité des mille planètes. Produit et tourné en France avec une distribution internationale, le blockbuster se dévoile aujourd'hui au détour d'une affiche mettant en scène les deux héros, avant une bande-annonce prévue pour la semaine prochain. Cara Delevingne et Dane DeHaan se partagent le haut de l'affiche, leurs visages posés sur un immense V, autant signe de la victoire que référence au prénom Valérian.

L'histoire : Nous sommes en 2740. Valérian et Laureline sont deux agents spatio-temporels. À bord de leur vaisseau L'Intruder, ils sillonnent l'espace et le temps afin d'accomplir les différentes missions que leur confie le Pouvoir central. Cette nouvelle aventure les emmène sur la station orbitale "Alpha" qui abrite 17 millions d'individus venant des quatre coins de l'univers. Près de 8000 espèces différentes y échangent leurs connaissances et leurs savoirs, leurs technologies et leurs pouvoirs. Le pire endroit pour mener une enquête...

Outre Dane DeHaan et Cara Delevingne, Valérian et la Cité des mille planètes verra apparaître Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, Kris Wu, Tom Hygreck mais également quelques Frenchies tels qu'Alain Chabat, les réalisateurs Benoît Jacquot et Louis Leterrier ou encore la fille de Luc Besson, Thalia.