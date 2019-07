Luc Chatel et sa compagne Mahnaz Hatami célèbrent Venise avec Énora Malagré

Jeudi 4 juillet, le Comité français pour la sauvegarde de Venise organisait un grand dîner de gala pour récolter des fonds destinés à la mythique cité des Doges. Cette soirée s'est déroulée dans le sublime hôtel de Galliffet, siège de l'Institut culturel italien de Paris, dans le 7e arrondissement.

L'ancien ministre LR Luc Chatel faisait partie des invités. Celui qui a retrouvé la société civile après sa démission du Conseil national des Républicains en novembre 2017 était accompagné de sa compagne, la femme d'affaires Mahnaz Hatami. À leurs côtés des personnalités comme Énora Malagré et Alexandra Golovanoff. La créatrice des labels Rouje et Rouje Beauté Jeanne Damas, le décorateur d'intérieur Vincent Darré, la créatrice Yaz Bukey, la très populaire cheffe arty italienne Eleonora Galasso ou encore le directeur artistique de Jean Patou, Guillaume Henry, ont fait le déplacement. Venise a pu également compter sur le soutien de la chanteuse Shani et de Maxime Pignol, de l'attachée de presse et consultante mode Anne-Sophie Mignaux (par ailleurs épouse du chanteur K.Maro), de l'incontournable Stéphane Courbit, président de Banijay (qui produit des programmes comme Koh-Lanta ou la série Skam France), du réalisateur Julien Landais et de l'académicien, historien de l'art et collectionneur Pierre Rosenberg. Maryse Gaspard, qui fut le mannequin fétiche de Pierre Cardin, et Jean-Pascal Hesse, directeur de la communication de la maison Pierre Cardin, complétaient la liste des invités.

Le Comité français pour la sauvegarde de Venise est né en 1966 après les terribles inondations qui ont frappé la ville. L'objectif était d'abord de récolter des fonds pour la basilique della Salute. À ce jour, la cité est toujours menacée par la montée des eaux et le Comité continue d'oeuvrer pour préserver la beauté et les trésors de cette petite ville italienne célèbre dans le monde entier.