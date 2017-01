Luc Langevin : Le roi de l'illusion revient émerveiller le Casino de Paris

Carton plein pour l'illusioniste des temps modernes Luc Langevin. Le célèbre magicien québécois est de retour au Casino de Paris après une première tournée française l'an dernier. Le créateur d'illusions émerveille petits et grands par ses tours de magie modernes et bluffants, loin des grands classiques vus et revus.

Exit les lapins blancs sortis d'un chapeau ou les assistantes sciées en deux. Ce passionné de magie fait intervenir la science, la physique quantique et la psychologie humaine pour réaliser ses tours uniques, qui ont déjà époustouflé Rayanne Benseti, Amelie des Anges ou encore l'animateur Michel Drucker. De quoi nous réconcilier avec les mathématiques !

Ingénieux, créatif et bourré d'humour, Luc Langevin manipule son public pour mieux l'émerveiller. Les spectateurs rêvent quand lui réalise les siens, impossible de quitter la salle sans se demander comment il a bien pu réussir à se téléporter lui ainsi que différents objets. Diplômé en biophotonique, rien ne semble impossible pour l'excellent Luc Langevin qui repousse les frontières du réel pour le plus grand bonheur de son public, qu'il invite justement à ne jamais cesser de croire en ses rêves. Un pur moment de bonheur qui est tout sauf illusoire !

Retrouvez Luc Langevin au Casino de Paris jusqu'au 2 février, puis en tournée dans toute la France.

Coline Chavaroche