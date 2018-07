Luca et Enzo musclés et très bronzés, les fils de Zizou jouent les prolongations

Les joueurs de l'équipe de France et Didier Deschamps profitent enfin de quelques jours de vacances après leur incroyable épopée en Russie mais pour d'autres, l'heure de la rentrée a sonné. C'est le cas de Luca Zidane, le séduisant fils de Zinédine Zidane.

Si son célèbre papa a quitté, par surprise, son poste d'entraîneur en mai dernier, le jeune gardien de but de 20 ans officie toujours dans le collectif madrilène. Luca a repris du service la semaine dernière comme il l'a relayé sur ses réseaux sociaux, se montrant en action à l'entraînement. Mais qui dit retour sur le terrain ne dit pas pourtant fin des moments de détente.

Parce qu'Ibiza est trop loin pour une brève escapade, lieu de vacances devenu incontournable pour le clan Zidane, Luca Zidane a trouvé bien plus près pour se baigner et continuer à bronzer. Le charmant footballeur a passé son week-end au lac de San Juan situé à l'ouest de Madrid. Accompagné de son grand frère Enzo, 22 ans, mais aussi de sa ravissante chérie Charlotte, Luca Zidane a publié plusieurs photos de son week-end sur Instagram. Celui qui a tout récemment changé de coupe de cheveux s'est affiché musclé et encore plus bronzé en maillot de bain. Sa compagne fait à présent partie intégrante de la famille puisque Enzo a publié lui aussi plusieurs photos dont l'une avec la jeune femme.