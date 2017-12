Luca Zidane amoureux : Le charmant fils de Zizou a retrouvé sa chérie

En novembre dernier, Luca Zidane partageait son impatience de retrouver sa compagne, avec qui il ne s'était plus montré depuis plusieurs mois - une longue absence qui nous aurait presque fait croire à un retour au célibat. Près d'un mois plus tard, les retrouvailles annoncées "soon" ont eu lieu.

Le 10 décembre 2017, le jeune gardien de but de 19 ans, troisième gardien de l'équipe première du Real Madrid, s'est affiché avec sa ravissante compagne. Le fils de Zinédine Zidane a publié deux photos sur sa page Instagram, dont la légende se veut courte mais explicite : un flocon de neige et un coeur. Le couple ne cache pas son bonheur d'être à nouveau ensemble, le sourire du séduisant footballeur est aussi franc que celui de sa compagne. Comme toujours, le charme opère et les compliments s'enchaînent.