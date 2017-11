Lucas Pouille et sa belle Clémence : Soirée généreuse avec Richard Orlinski

Lucas Pouille et sa ravissante compagne Clémence Bertrand ne se montrent pas souvent en soirée, mais le jeune couple a fait une exception le lundi 6 novembre 2017 en participant au gala de la Fondation Arthritis, qui a pour objectif ambitieux de guérir les rhumatismes les plus graves.

Chaque année, le docteur Olivier Courtin Clarins (Président de la Fondation Arthritis et directeur général du directoire du groupe Clarins) organise ainsi une soirée caritative et la cinquième soirée de l'innovation s'est tenue au Pavillon Vendôme en présence de 350 invités. Avec le soutien principal de la manufacture Audemars Piguet et du Groupe Clarins, la soirée a été rythmée par des performances en tout genre, dont celle de la troupe plébiscitée des Franglaises (qui fait actuellement un tabac à Bobino), et la mise en avant des grands prix de l'Innovation décernés aux inventeurs et chercheurs les plus prodigieux de l'année.

Une vente aux enchères a été menée avec le concours du célèbre sculpteur Richard Orlinski, qui a notamment proposé une imposante créature colorée et des objets uniques signés, dont une paire de gants de Sébastien Ogier, fraîchement quintuple champion du monde de rallye, mais aussi les joueurs de tennis Lucas Pouille et Adrian Mannarino, qui ont tous deux dédicacé l'une de leurs nombreuses raquettes.

Sébastien Ogier n'est pas venu seul mais accompagné - de sa femme Andrea Kaiser, qu'il a épousée en 2014 -, tout comme Lucas Pouille. Soutien numéro un du jeune espoir du tennis, Clémence Bertrand le suit aux quatre coins du monde pour l'encourager. L'ancien champion de natation, et candidat de la septième saison de Danse avec les stars Camille Lacourt était également présent, en solo.

Grâce à la soirée de gala de la Fondation Arthritis qui s'est soldée par une belle réussite, plus de 250 000 euros seront reversés à la recherche.