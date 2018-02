Lucas Pouille : Tendre baiser avec sa belle Clémence et jolie déclaration

Installés à Dubaï, Lucas Pouille et Clémence Bertrand se sont rencontrés en 2006 sur un court, à Saint-Brieuc, alors qu'ils n'avaient que 16 ans. Proche des autres compagnes de joueurs, l'étudiante en événementiel a récemment créé une page Instagram commune avec Noura El Swekh, la compagne de Jo-Wilfried Tsonga, Julia Lang, la compagne de Pierre-Hugues Herbert et Stéphanie Tuccitto, la compagne du Belge David Goffin. Elles l'ont baptisée Girlz on Tour et se décrivent comme des globe-trotteuses. Chacune poste des photos de leurs voyages autour du monde et découvertes culinaires notamment.