Lucas Pouille victorieux à Roland-Garros, soutenu par sa sublime Clémence

La rencontre de Lucas Pouille et Clémence Bertrand remonte aux années lycée, alors qu'ils n'avaient que 16 ans, sur les courts de tennis de Saint-Brieuc. C'est aujourd'hui très loin de la France que le jeune couple vit depuis plus d'un an, à Dubaï. "Là-bas, tout est plus facile. Je me lève à 8h, il fait 25° C, je m'entraîne et j'enchaîne avec un bain de mer. L'effet est plus gratifiant, on se met dans 'le dur' plus facilement sous le soleil", détaillait Lucas Pouille à Paris Match en septembre dernier. De son côté, Clémence prépare un diplôme d'événementiel dans le sport.

Olivia Maunoury