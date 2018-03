Lucie Lucas a accouché d'un petit garçon !

Ça y est, Lucie Lucas vient d'accoucher ! La jolie comédienne de 31 ans que les Français ont adoptée notamment grâce à la série Clem (TF1) vient de donner naissance à son troisième enfant, un petit garçon prénommé Milo.

C'est sur son compte Instagram que la complice d'Agustin Galiana a annoncé l'excellente nouvelle ce 9 mars 2018. "Très émue de vous présenter mon 3e amour absolu, infiniment puissant, bouleversant de pureté... Bienvenue dans la vie, Milo, qu'elle te soit douce et intense mon adoré", a-t-elle écrit en légende d'un cliché en noir et blanc représentant son bout de chou endormi tout contre sa poitrine.

Bien entendu, les internautes ont été ravis de découvrir le joli cliché capturé lors d'un émouvant moment de tendresse. "Félicitations ! Il est tellement beau. J'adore le prénom Milo. Je vous souhaite tout le bonheur du monde", "Que du bonheur avec cette belle et grande famille que tu as fondée !", "Félicitations Lucie, le papa et les 2 premiers loulous pour ce joli petit coeur ! Bienvenue Milo ! Plein de belles choses t'attendent", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, avec son mari Adrien, Lucie Lucas est déjà l'heureuse maman des petites Lilou (7 ans) et Moïra (5 ans). Gageons que les deux jeunes filles sont ravies d'avoir désormais un petit frère !