Lucie Lucas (Clem) : Les conséquences de sa grossesse sur le tournage !

Le 19 mars 2018, TF1 donnera le coup d'envoi de la huitième saison de Clem. Un tournage qui a été très particulier pour l'interprète de Clémentine Boissier. La raison ? Lucie Lucas était enceinte. Et elle n'était pas au meilleur de sa forme comme elle l'a confié au cours d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Poche : "C'était compliqué, car j'ai été malade. Neuf mois de nausées, ce n'est pas marrant."

Autre difficulté, la maman de Lilou (7 ans) et Moïra (6 ans) devait dissimuler sa grossesse. Comme elle l'a apprise lors du tournage, impossible pour les scénaristes de l'intégrer à la série, à son grand dam : "Honnêtement, j'aurais préféré que la grossesse soit intégrée à la saison. Physiquement, cela aurait été plus simple car je devais me mouvoir comme une personne qui n'était pas enceinte. Pour le metteur en scène aussi, car il devait créer des situations moins pénibles pour moi. Tout le monde devait s'adapter pour cacher ma grossesse, ce n'était pas pratique. Mais je trouve que toute l'équipe a fait un super travail."

Depuis, la belle actrice de 31 ans a donné naissance à son bébé. Un petit garçon prénommé Milo. C'est sur Instagram qu'elle a annoncé l'heureuse nouvelle à ses abonnés, ce vendredi 9 mars. "Très émue de vous présenter mon 3e amour absolu, infiniment puissant, bouleversant de pureté... Bienvenue dans la vie, Milo, qu'elle te soit douce et intense mon adoré", a-t-elle écrit en légende d'un cliché en noir et blanc représentant son bout de chou endormi contre sa poitrine.

Sans surprise, la grande amie d'Agustin Galiana compte bien profiter de son trésor avant de reprendre les chemins du tournage : "Je veux prendre du temps pour profiter de mon bébé. Je vais me reposer. Après, j'ai des projets au cinéma et à la télé, mais rien n'est encore signé."

L'intégralité de l'interview de Lucie Lucas est à retrouver dans le magazine Télé Poche en kiosques lundi 12 mars 2018.