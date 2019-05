Lucie Lucas (Clem) : Les fans déboussolés, l'actrice se veut rassurante

Le changement n'a pas que du bon. Le 13 mai 2019, TF1 a lancé la saison 9 de Clem et certains fans ont été quelque peu déçus par les premiers épisodes. Pour commencer, ils ont dû se faire à l'idée que de nombreux personnages, dont Caroline (joué par Victoria Abril), ne feraient pas leur retour. Ils ont aussi fait la connaissance de Joséphine Berry qui interprète désormais Salomé, la soeur de Clémentine Boissier. Et pour finir, cette dernière s'est réveillée après un coma de six ans. Son monde avait donc changé et elle devait tout faire pour se réadapter, notamment avec ses enfants Valentin et Emma.

Toutes ces nouveautés ont dérouté le public. Les téléspectateurs n'ont parfois pas caché leur inquiétude sur les réseaux sociaux. Ce lundi 20 mai, à quelques heures de la diffusion des deux nouveaux épisodes, Lucie Lucas a tenu à rassurer les fans de la série. "Comme moi, beaucoup d'entre vous ont été déstabilisés par le démarrage de cette nouvelle saison si intense... :) Mais faites-moi confiance. Nous avons tourné ces épisodes avec passion et nous ne vous lâcherons pas la main un seul instant ! Vous serez plongés avec les personnages dans un tourbillon d'émotions et de rebondissements qui ne vous laissera pas indifférents ;) à ce soir 21h sur TF1", a écrit l'actrice de 33 ans.