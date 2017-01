Lucie Lucas (Clem) : "Mes filles me donnent plus d'amour que je ne le mérite"

Depuis 2010, les aventures de Clem, alias Lucie Lucas, passionnent les téléspectateurs de TF1. Bénéficiant d'une très grande notoriété la comédienne de 30 ans garde la tête froide grâce à sa famille. Au magazine Télé 7 Jours, la jolie brune a confié combien ses proches étaient importants pour elle.

D'ailleurs, ils l'entourent au quotidien. Sa mère s'occupe par exemple de sa comptabilité. "Elle est aussi ma styliste préférée. Elle pourrait même confectionner mes robes pour monter les marches du Festival de Cannes", confie l'actrice.

Quant à son père qui est ingénieur du son à Radio France, il est son coach de vie. "Impossible de me passer de ses conseils", confirme Lucie Lucas. Il y a un autre homme sur lequel la comédienne peut se reposer, c'est son mari. "Il m'aide énormément dans son rôle de père au foyer... Sans oublier mes filles de 5 et 6 ans, qui me donnent bien plus d'amour que je ne le mérite. Je pourrais passer ma vie à les regarder et les écouter...", déclare la nouvelle égérie Mauboussin.

Heureuse dans sa vie privée, la star de Clem est aussi comblée par sa vie professionnelle. En plus d'être la star de la célèbre série de TF1, elle va bloquer trois mois pour écrire une série "sur le monde d'aujourd'hui, ses paradoxes et ses espoirs". Un beau projet !