Lucie Lucas et Victoria Abril absentes de Clem : La raison dévoilée !

Moment important ce lundi 6 avril 2018 pour les fans de la série Clem (sur TF1). Les épisodes 7 et 8 de cette huitième saison sont marqués par un retour emblématique. Celui de Laurent Gamelon, l'interprète de Jean-Paul. S'il retrouvera sa fille Salomé, il n'en sera pas de même pour Clémentine et son ancienne femme Caro.

Lucie Lucas sera peu présente au cours de ces épisodes (elle n'apparaît que dans deux petites séquences) et Victoria Abril sera carrément absente. Dans la série, cela est expliqué par le fait que Clem et Caro sont parties au Canada pour quelques jours. Mais qu'en est-il de la réalité ? Nos confrères d'Allociné ont posé la question à Fabrice Renault, le producteur artistique de la série.

"Lucie Lucas était enceinte au moment du tournage. On en a donc beaucoup parlé avec elle car ce n'est pas ce qu'on avait écrit au départ. Et on s'est finalement mis d'accord tous ensemble sur cette intrigue. (...) Quant à Victoria, elle était en pleines répétitions de sa pièce Paprika, et la première représentation approchait [au moment du tournage de ces épisodes, NDLR]. Il a donc fallu que l'on s'adapte à son emploi du temps chargé", a-t-il révélé.

Le final de Clem, qui sera diffusé lundi prochain, a donc été tourné avant les épisodes 7 et 8 afin que les deux actrices puissent s'absenter. Concernant le retour de Laurent Gamelon, après avoir rappelé qu'il a été appelé à la rescousse pour s'occuper de Salomé en l'absence de Caro, Fabrice Renault a admis : "Cela faisait un bout de temps qu'on avait envie de faire revenir Laurent Gamelon. Et nous avons tout simplement trouvé la bonne histoire pour le faire revenir. C'est toujours ce qui est essentiel pour nous : trouver avant tout de bonnes histoires."