Lucie Lucas, glamour avec son décolleté très échancré, fait fureur à Cannes

Ken Loach fait partie du cercle des réalisateurs primés deux fois à Cannes. Il a en effet remporté la Palme d'or pour Le vent se lève (2006), puis pour Moi, Daniel Blake (2016). Le réalisateur britannique est de nouveau en compétition pour la 72e édition avec le long métrage Sorry We Missed You. Porte-parole des classes populaires de son pays et d'ailleurs, le cinéaste nous permet de partager le quotidien d'une famille face à l'"ubérisation" du travail. Le pourfendeur de l'injustice sociale a dévoilé son film sur le tapis rouge le 16 mai 2019 en présence de ses acteurs – Kris Hitchen, Rhys Stone, Debbie Honeywood, Paul Laverty, Katie Proctor et Rebecca O'Brien –, toujours aussi justes et bouleversants. Plusieurs personnalités françaises se sont rendues à la projection, parmi elles, Lucie Lucas a fait sensation !

Telle une star hollywoodienne, Lucie Lucas (33 ans) avait misé sur un look très glamour pour la montée des marches de la dernière réalisation de Ken Loach. Son décolleté très plongeant, sa jupe longue taille haute vert émeraude, ainsi que son carré long ondulé et laqué composaient son style du soir, particulièrement chic ! L'héroïne de Clem depuis neuf saisons et maman de trois enfants est une habituée de la Croisette où elle se dévoile toujours divine sur le red carpet.

Une soirée durant laquelle on a également pu croiser une autre vedette du petit écran : Fabienne Carat, tout en transparence. La fameuse Samia de Plus belle la vie a posé non loin de Romane Bohringer et de deux des membres du jury, Alice Rohrwacher et Pawel Pawlikowski.