Lucie Lucas maman gaga : Nouvelles photos de son adorable fils Milo !

Lucie Lucas concilie d'ailleurs parfaitement sa vie de famille avec sa carrière d'actrice. Et pour cause, la jolie brune de 32 ans a déjà repris le chemin du travail. Elle tourne actuellement le thriller Péril en Aquitaine. En donnant la réplique à Pierre-Yves Bon (vu dans Boulevard du palais), elle incarnera une jeune archéologue. On a hâte de découvrir les premières images !