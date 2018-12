Lucie Lucas : Pourquoi elle a failli quitter Clem

Victoria Abril (Caroline Boissier), Philippe Lellouche (Xavier Ferran), Kevin Elarbi (Hicham Berkaoui), Léa Lopez (Salomé) puis Sam Ourabah (Ben)... Ces dernières semaines, les départs de la série Clem s'enchaînent. D'ailleurs, Lucie Lucas, qui incarne l'héroïne du feuilleton de TF1, a elle aussi songé à tout arrêter. Sur les ondes de Radio VL, elle explique pourquoi elle a failli quitter Clem.

Pour rappel, dans la neuvième saison de la série, les scénaristes, qui ont dû s'adapter aux nombreux départs, ont bouleversé l'intrigue. Clem, campée par Lucie Lucas, est restée six ans dans le coma après un accident de la route. Elle se réveille et doit faire face à plusieurs problématiques comme retisser les liens avec ses enfants, Valentin (qui est désormais adolescent) et Emma (9 ans).

Un nouveau souffle qui a fait le plus grand bien à l'actrice de 32 ans. "Je commençais à ne plus trouver cette énergie, cette envie. J'avais l'impression de ne pas réussir à me renouveler, confie-t-elle à Radio VL. Et quand ils ont trouvé cette idée pour relancer la série, je l'ai pris comme un défi et j'ai eu envie de le relever et je ne le regrette pas car ça me permet de jouer quelque chose que je n'avais pas joué avant. Clem n'est plus victime de rien, il n'y a plus personne pour la sauver et elle ne peut plus se retrouver dans la situation de s'apitoyer sur son sort."

En bref, ce changement l'a aidée à envisager un avenir pour son personnage, d'autant plus que Lucie Lucas avait été particulièrement touchée par le départ de Victoria Abril. "Ça a été très dur. J'avais du mal à me projeter", avoue l'actrice. Cette saison 9 de Clem lui est alors apparue comme "une renaissance".