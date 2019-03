Lucie Lucas resplendissante avec les stars de "Clem"

Certains fans ont attendu plus de huit heures pour avoir un selfie avec le casting de Clem. Il y avait du monde, dimanche 24 mars 2019, pour apercevoir Lucie Lucas, Augustin Galiana, Thomas Chomel et Carole Richert, lors de la 10e édition du festival Séries Mania, à Lille. La star de la série est apparue pétillante et pour cause : elle fêtait son 33e anniversaire. Selon Le Parisien, présent sur place, près de 200 fans lui auraient chanté "joyeux anniversaire", ce à quoi elle aurait répondu : "Vous êtes des oufs !".

Au cours de cette journée, 170 fans ont pu assister à la projection des deux premiers épisodes de la très attendue saison 9. On y découvre que Clem se réveille d'un coma de six ans, après un dramatique accident de voiture. Ses enfants ont donc grandi, et Valentin, son aîné, est interprété par Thomas Chomel. Il n'y a toutefois pas de date de sortie officielle pour cette nouvelle saison, qui sera diffusée sur TF1.

D'autres séances de dédicaces ont été organisées dimanche 24 mars 2019, avec notamment une partie du casting de Demain nous appartient (TF1), avec la délicieuse Ingrid Chauvin. Les acteurs de la nouvelle série Netflix, Omosis étaient également présents, tout comme Irène Jacob, de The OA (dont le tournage de la 2e saison a débuté en janvier). Une partie des acteurs de Skam France (France 4) étaient présents, ainsi que le casting de La Dernière Vague (France 2). La superbe Anna Paquin défilait également sur le photocall, à l'occasion de la sortie de la série Flack, ou encore Helen Behan, présente pour The Virtues. Notons également la présence du réalisateur Yves Rénier, à qui l'on doit le téléfilm Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi, avec Muriel Robin, diffusé sur TF1.