Lucie Lucas souhaite que son mari Adrien se remette au travail !

La comédienne Lucie Lucas (30 ans) est depuis 2010 la star de la série Clem sur TF1. Aujourd'hui très demandée, celle qui a grandi sous le regard des téléspectateurs est également une femme et une mère épanouie. Pour le magazine Gala, elle a accepté d'en dire plus sur son intimité... et notamment sur sa vie de couple auprès de son mari Adrien.

L'actrice qui campe le rôle de Clémentine Boissier a d'abord évoqué la difficulté d'être en haut de l'affiche quand on est une jeune femme : "Faire du sport, être jolie, assurer en tant que mère, réussir sa carrière, la pression mise aux femmes est énorme." Cette pression, Lucie Lucas a d'ailleurs pour projet de s'en affranchir quelque peu en ralentissant le rythme des tournages afin de se retrouver. "Récemment, je me suis retrouvée à bout et, finalement, ça a été positif. Je suis allée voir un psy. Ensemble, nous avons redéfini mes priorités. Souvent on en a, et on les perd de vue. Si on ne prend pas de temps pour rêver, se retrouver, aimer ses proches, on ne grandit pas", a-t-elle statué.

Quoi qu'il arrive, Lucie Lucas met désormais un point d'honneur à ne pas trop délaisser sa vie familiale au profit de sa carrière. Elle ne le cache pas, c'est notamment grâce à son compagnon Adrien qu'elle a jusqu'ici pu jongler aussi habilement entre son métier et ses enfants. "J'ai eu mon premier enfant à 23 ans, alors que j'étais en plein tournage du premier épisode de la série Clem et que je ne m'y attendais pas, et le second huit mois plus tard, pas prévu non plus, mais on a assuré comme on a pu. Il a assumé, moi aussi", a-t-elle raconté à nos confrères.

Aujourd'hui, la jolie Lucie Lucas pense plus que jamais à l'épanouissement de son mari Adrien qui a mis son métier d'ingénieur entre parenthèses pour la laisser réaliser ses rêves. "Maintenant, ça serait bien qu'il s'épanouisse en dehors de la famille, il m'a beaucoup soutenue, je suis assez encombrante", a-t-elle avoué.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Lucie Lucas dans le magazine Gala en kiosques le 8 février 2017.