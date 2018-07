Lucie Lucas : Tendre moment avec Milo avant le sacre des Bleus

Lucie Lucas faisait partie des 19,34 millions de téléspectateurs qui ont suivi la grande finale de la Coupe du monde 2018 qui opposait la France à la Croatie, dimanche 15 juillet 2018. C'est avec sa famille et des proches que la star de la série Clem (TF1) a choisi de suivre la fin de la compétition, un grand moment qu'elle a partagé avec ses fans en story Instagram.

Ses abonnés ont découvert que, pour l'occasion, l'actrice de 32 ans a teint ses cheveux aux couleurs de la France et qu'elle a revêtu un t-shirt bleu. Et, avant de crier sa joie en découvrant la victoire des Bleus, Lucie Lucas a partagé un tendre moment avec son fils Milo, né début mars dernier. Elle a en effet dévoilé une photo sur laquelle on peut l'observer lui donnant le biberon. Un cliché qui a, à coup sûr, attendri les personnes qui la suivent.

Pour rappel, son mari Adrien et elle sont déjà les heureux parents de Lilou (7 ans) et Moïra (5 ans). La belle brune va profiter de son été avec sa petite famille. Elle retrouvera ensuite ses collègues de Clem pour mettre en boîte la saison 9. Si Agustin Galiana ou Elodie Fontan feront leur retour, ce ne sera malheureusement pas le cas de Victoria Abril (qui interprétait Caroline depuis la saison 1) et Philippe Lellouche (qui jouait Xavier depuis la saison 5).

"On s'est rendu compte qu'on avait fait vivre tellement de choses au personnage de Caroline dans la série qu'on n'arrivait plus à alimenter les histoires à la hauteur du talent de la comédienne, a confié Rose Brandford-Griffith, la productrice de la série, à Télé Loisirs. On na va pas demander à Victoria Abril de faire de la figuration. Les auteurs ont essayé de développer plein d'histoires qui ne donnaient pas autant de place à Caroline, mais ils n'arrivaient pas à trouver."

Philippe Lellouche s'est également exprimé auprès de nos confrères concernant son départ : "S'il n'y a plus Victoria Abril, je n'avais plus de raison de rester. J'ai accepté cette série pour avoir le plaisir d'être son partenaire. Je n'aurais pas fait de la télévision si ce n'était pas pour m'amuser."